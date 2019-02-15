пятница, 15 февраля 2019 г.

Валерия Страхова с двумя баранками уступила в первом раунде квалификации турнира в Дубае.

Украинская теннисистка Валерия Страхова крайне неудачно провела свой поединок первого круга квалификации соревнований категории WTA Premier в Дубае. Ни одного гейма Валерия не сумела выиграть в противостоянии с представительницей Сербии Иваной Йорович, получившей в отборе 12-й номер посева. На победу с двумя баранками Йорович понадобилось всего 53 минуты игрового времени.


Ивана Йорович - Валерия Страхова - 6:0, 6:0

Во втором раунде квалификации соревнований в Дубае Ивана Йорович сыграет с победительницей матча между Штефани Фогеле и китайской спортсменкой Шилин Сю.

Напомним, что чуть ранее победой завершила свой поединок первого раунда квалификации турнира в Дубае еще одна украинская теннисистка Ангелина Калинина.

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о 12:35
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