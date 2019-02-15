Валерия Страхова с двумя баранками уступила в первом раунде квалификации турнира в Дубае.

Ивана Йорович - Валерия Страхова - 6:0, 6:0
Во втором раунде квалификации соревнований в Дубае Ивана Йорович сыграет с победительницей матча между Штефани Фогеле и китайской спортсменкой Шилин Сю.
Напомним, что чуть ранее победой завершила свой поединок первого раунда квалификации турнира в Дубае еще одна украинская теннисистка Ангелина Калинина.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий