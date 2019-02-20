Карла Суарес-Наварро выходит в четвертьфинал турнира в Дубае.

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA Premier 5 в Дубае. В матче третьего круга Карла в двух непростых сетах переиграла представительницу Франции Кристину Младенович, занимающую на данный момент 67-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии матча Суарес-Наварро проигрывала сразу с двумя брейками - 1:5, но отыграв 6 сет-боллов сумела организовать настоящий камбек и выиграть 6 геймов подряд. Напряженная борьба велась и во второй партии, которую испанская теннисистка выиграла с тем же счетом - 7:5. На победу в противостоянии Карла Суарес-Наварро потратила чуть менее 1 часа и 55 минут игрового времени.
Карла Суарес-Наварро - Кристина Младенович - 7:5, 7:5
В четвертьфинале соревнований в Дубае Карла Суарес-Наварро сыграет с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Гарбинье Мугурусой.
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