Элина Свитолина на отказе Онс Жабер выходит в третий круг турнира в Дубае.

(6) Элина Свитолина - Онс Жабер - 7:6(4), 4:0, ret
Начало пути к защите прошлогоднего титула в Дубае для Элины Свитолиной можно признавать успешным исключительно глядя на результат. А он таков - при невнятной игре и с целым ворохом проблем Свитолина таки шагнула в третий круг. Но, не столкнись Жабер с травмой плеча, потрепать нервишки украинской теннисистке Онс вполне могла бы. Как минимум, в начале противостояния представительница Туниса выглядела действительно предпочтительнее действующей чемпионки турнира.
Итак, Онс повела с брейком уже после стартового гейма на приеме. Свитолина же долгое время не могла наладить игру, достаточно много ошибалась и дарила слишком много очков сопернице. Казалось, что Элина не может почувствовать удар, потому как частенько из довольно выгодных ситуаций пробивала в сетку. Украинка пробовала менять игру, использовала укороченные, рвала ритм, но без четкости действий и уверенности в собственных силах все эти вариации не приносили ощутимых результатов.
К середине партии стало заметно, что Жабер испытывает определенный дискомфорт в правом плече. К этому моменту проблема, как минимум для наблюдателя со стороны, еще не стала критичной. Но минимальных трудностей у соперницы Элине хватило для того, чтобы переломить ход сета. Свитолина оставила за собой 4 гейма подряд со счета 1:4 и вышла подавать на победу в партии. Тут случился еще один неприятный для Жабер эпизод с падением, после которого у Свитолиной образовался двойной сет-болл. Казалось бы, перевес есть, соперница, что стало уже просто очевидным, травмирована, партию необходимо завершать тут и сейчас.
Но нет, Элину начало лихорадить. Сначала украинская теннисистка упустила двойной сет-болл. Потом, в том же гейме при подаче на сет, Жабер отыграла еще один важнейший мяч и таки оформила обратный брейк. Собственную подачу Онс начала просто провально, но и тройной брейк-поинт Свитолина реализовать не смогла. В итоге, судьба партии решилась на тай-брейке, который Элина, к счастью, таки оставила за собой.
Медики все продолжали колдовать над травмированной Жабер, но особого результата это не приносила. Представительница Туниса таки вышла на второй сет, и даже провела в нем 4 гейма. Неудачно. Сниматься с подобного матча было абсолютно правильным решением и Онс таки отказалась от продолжения борьбы. Свитолина в третий круг шагнула, но с победительницей матча Гарбинье Мугуруса - Сайсай Чжен будет определенно сложнее.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий