Элина Свитолина становится полуфиналисткой турнира в Дохе.

(4) Элина Свитолина - (Q) Каролина Мухова - 6:4, 6:2
Несмотря на довольно уверенную по счету победу Элина Свитолина не так то уж и просто шагнула в полуфинал соревнований в Дохе. Матч против Каролины Муховой вышел достаточно вязким и тягучим, причем, во многом, сама украинская теннисистка решила провести поединок таким образом и успешно навязывала этот стиль сопернице. Мухова, конечно, слишком много ошибалась для того, чтобы рассчитывать на итоговый успех, но порой помучать Свитолину ей все-таки удалось.
Начало матч получилось довольно равным. К тому же, не успел он начаться, как возникла пауза, связанная с техническими проблемами - отказали динамики и публика, как и сами теннисистки, попросту не слышали возгласов арбитра на вышке. А вот первое значимое игровое событие в поединке случилось уже под занавес стартовой партии. Тогда Свитолина оформила важнейший брейк и вышла подавать на победу в сете. Мухова сумела отыграться и вернуться в борьбу, но уже в следующем гейме чешская теннисистка попросту посыпалась и, фактически, отдала Элине собственную подачу, а вместе с ней и весь матч.
Может феерии острых атакующих ударов в исполнении Свитолиной зрители не увидели и во втором сете, но главную задачу Элина таки выполнила. Сопернице было крайне некомфортно противостоять подобным действиям украинской теннисистки. В итоге Мухова банально провалила концовку сета. Свитолиной удалось оформить 2 брейка подряд и относительно спокойно шагнуть в полуфинал.
За выход в титульный матч соревнований в Дохе Элина Свитолина поспорит с победительницей матча между Симоной Халем и Юлией Гергес.
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