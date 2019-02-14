четверг, 14 февраля 2019 г.

Элина Свитолина становится полуфиналисткой турнира в Дохе.

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает успешные выступления на соревнованиях категории WTA Premier в катарской Дохе. На стадии четвертьфинала Элина, получившая на турнире 4-й номер посева, в двух партиях переиграла представительницу Чехии Каролину Мухову, начинавшую выступления в Катаре еще с сита квалификации. На победу над 132-м номером мирового рейтинга Свитолина потратила чуть менее 1 часа и 25 минут игрового времени.


(4) Элина Свитолина - (Q) Каролина Мухова - 6:4, 6:2

Несмотря на довольно уверенную по счету победу Элина Свитолина не так то уж и просто шагнула в полуфинал соревнований в Дохе. Матч против Каролины Муховой вышел достаточно вязким и тягучим, причем, во многом, сама украинская теннисистка решила провести поединок таким образом и успешно навязывала этот стиль сопернице. Мухова, конечно, слишком много ошибалась для того, чтобы рассчитывать на итоговый успех, но порой помучать Свитолину ей все-таки удалось.

Начало матч получилось довольно равным. К тому же, не успел он начаться, как возникла пауза, связанная с техническими проблемами - отказали динамики и публика, как и сами теннисистки, попросту не слышали возгласов арбитра на вышке. А вот первое значимое игровое событие в поединке случилось уже под занавес стартовой партии. Тогда Свитолина оформила важнейший брейк и вышла подавать на победу в сете. Мухова сумела отыграться и вернуться в борьбу, но уже в следующем гейме чешская теннисистка попросту посыпалась и, фактически, отдала Элине собственную подачу, а вместе с ней и весь матч.

Может феерии острых атакующих ударов в исполнении Свитолиной зрители не увидели и во втором сете, но главную задачу Элина таки выполнила. Сопернице было крайне некомфортно противостоять подобным действиям украинской теннисистки. В итоге Мухова банально провалила концовку сета. Свитолиной удалось оформить 2 брейка подряд и относительно спокойно шагнуть в полуфинал.

За выход в титульный матч соревнований в Дохе Элина Свитолина поспорит с победительницей матча между Симоной Халем и Юлией Гергес.

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о 16:21
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