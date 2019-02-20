Элина Свитолина отдает всего 3 гейма Гарбинье Мугурусе и шагает в четвертьфинал турнира в Дубае.

(6) Элина Свитолина - (12) Гарбинье Мугуруса - 6:1, 6:2
Предположить столь уверенную победу Элины Свитолиной над вполне непростой соперницей уровня Гарбинье Мугурусы, особенно после невнятного стартового поединка в Дубае, было не так уж и просто. Все козыри украинской теннисистки были очевидны не только поклонникам, но и команде соперницы, так что подготовиться тактически к отчетному противостоянию Гарбинье вполне могла. Другое дело, что понимие того, как играть против той или иной соперницы - это еще не обязательное условие для победы. Куда сложнее бывает воплотить эту задумку в жизнь. И с этим у Мугурусы сегодня возникли серьезные проблемы.
Элина избрала свою любимую тактику для борьбы против теннисисток, проповедующих подобный Мугурусе стиль тенниса. Свитолина целенаправленно держала мяч глубоко в корте, нивелируя этим весь атакующий потенциал Гарбинье. Из тех ситуаций, в которые украинская теннисистка загоняла оппонентку, атаковать было просто невозможно. А все попытки Гарбинье прострелить из неудобных позиций были больше похожи на авантюры и приводили к серьезным ошибкам. Правда, что же еще могла сделать Мугуруса, если держать мяч в игре тоже не удавалось? Да и перебегать Свитолину шансов у нее попросту не было.
Главным залогом разгромной, по сути, победы Элины стала еще и ее стабильность. Если в противостоянии с той же Жабер украинская теннисистка позволяла себе слишком много шерховатостей, порой по нескольку ударов подряд не могла перебросить сетку и вообще действовала далеко не лучшим образом, то сегодня с попаданием в корт проблем не возникло. Да, некоторые вопросы по подаче оставались, добившись перевеса с быстрым брейком в самом начале поединка Свитолина позволила сопернице моментально отыграться, но это было единственное темное пятно во всем матче. Больше Мугуруса не добралась даже до брейк-поинтов.
Сразу же после обратного брейка в исполнении испанской теннисистки Элина дважды подряд отличилась на приеме, после чего ей оставалось лишь подать на победу в стартовой партии. Важнейший гейм Свитолина выиграла под ноль. Ну а во втором сете украинская спортсменка продолжила полное доминирование на корте и также с двумя брейками перевеса завершила матч в свою пользу.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Дубае Элина Свитолина сыграет против еще одной испанской теннисистки Карлы Суарес-Наварро, которая в своем матче третьего круга против Кристины Младенович устроила настоящий камбек. И вот с Карлой Элине, похоже, будет куда сложнее, поскольку вязкий теннис в исполнении Суарес-Наварро еще попробуй взломай. Ну а пытаться перебегать Суарес-Наварро вообще может стать провальной идеей для этой встречи.
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