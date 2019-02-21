Элина Свитолина справилась с Карлой Суарес-Наварро в четвертьфинале турнира в Дубае.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая является действующей чемпионкой соревнований категории WTA Premier 5 в Дубае, продолжает защиту прошлогоднего титула. В четвертьфинале текущего турнира Элина, получившая 6-й номер посева, в двух партиях обыграла представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро, занимающую 26-ю строчку текущего мирового рейтинга. После крайне уверенной победы в стартовом сете Свитолиной пришлось дважды отыгрываться с брейка по ходу второй партии. Но благодаря ударной концовке поединка Элина Свитолина добилась комфортной победы, на которую ей понадобилось чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
(6) Элина Свитолина - Карла Суарес-Наварро - 6:2, 6:3
За выход в финал соревнований в Дубае Элина Свитолина поспорит со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, которая достаточно неожиданно на стадии четвертьфинала выбила из борьбы Симону Халеп из Румынии.
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