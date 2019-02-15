пятница, 15 февраля 2019 г.

Доминик Тим успешно начинает защиту титула в Буэнос-Айресе.

Действующий чемпион и лидер посева соревнований категории ATP-250 в Буэнос-Айресе австрийский теннисист Доминик Тим успешно стартовал на текущем турнире. В матче 1/8 финала Доминик в двух сетах переиграл немца Максимилиана Мартерера, занимающего 85-ю строчку мирового рейтинга. На победу в матче Тим потратил около 1 часа и 25 минут игрового времени.


(1) Доминик Тим - Максимилиан Мартерер - 6:4, 6:4

 Победу в стартовой партии встречи Доминик сумел оформить благодаря позднему брейку, сразу после которого австрийский теннисист успешно подал на победу в сете. При этом в начале партии в шаге от успеха на приёме был сам Мартерер, правда реализовать двойной брейк-поинт немцу не удалось, а больше шансов Доминик сопернику и не давал.

Во второй партии стабильность действующего чемпиона куда-то подевались. Да, Доминик дважды вырывался вперед с геймом, выигранным на подаче соперника в активе, но тут же упускал собственный гейм. Лишь с третьей попытки Тим подкрепил брейк выигранной подачей и именно ею австриец поставил точку в матче.

Теперь на стадии 1/4 финала соревнований в Буэнос-Айресе Доминик Тим сыграет против Пабло Куэваса из Уругвая.

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о 07:04
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