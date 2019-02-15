Доминик Тим успешно начинает защиту титула в Буэнос-Айресе.

(1) Доминик Тим - Максимилиан Мартерер - 6:4, 6:4
Победу в стартовой партии встречи Доминик сумел оформить благодаря позднему брейку, сразу после которого австрийский теннисист успешно подал на победу в сете. При этом в начале партии в шаге от успеха на приёме был сам Мартерер, правда реализовать двойной брейк-поинт немцу не удалось, а больше шансов Доминик сопернику и не давал.
Во второй партии стабильность действующего чемпиона куда-то подевались. Да, Доминик дважды вырывался вперед с геймом, выигранным на подаче соперника в активе, но тут же упускал собственный гейм. Лишь с третьей попытки Тим подкрепил брейк выигранной подачей и именно ею австриец поставил точку в матче.
Теперь на стадии 1/4 финала соревнований в Буэнос-Айресе Доминик Тим сыграет против Пабло Куэваса из Уругвая.
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