Айла Томльянович становится первой финалисткой турнира в Хуахине.

Айла Томльянович, которая сейчас защищает цвета австралийского флага, пробилась в финал соревнований категории WTA International в Хуахине. В борьбе за выход в титульный матч турнира, на котором Айла получила 6-й номер посева, Томльянович в двух партиях переиграла представительницу Словении Тамару Цидансек, занимающую 74-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в полуфинале турнира в Таиланде Айла Томльянович потратила чуть менее часа с четвертью игрового времени.
(6) Айла Томльянович - Тамара Цидансек - 6:4, 6:1
В финале турнира в Хуахине Айла Томльянович сыграет с победительницей матча между украинкой Даяной Ястремской и представительницей Польши Магдой Линетт.
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