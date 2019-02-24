Стефанос Циципас становится победителем турнира в Марселе.

Греческий теннисист Стефанос Циципас становится победителем соревнований категории ATP-250 во французском Марселе, на которых он был посеян под 1-м номером. В титульном матче турнира Стефанос в двух напряженных партиях переиграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина, занимающего на данный момент 50-ю строчку мирового рейтинга. Судьбу стартовой партии решил единственный поздний брейк в исполнении Циципаса. Во втором сете с геймом на приёме в активе повел уже Кукушкин. Михаил даже выходил подавать на сет, но не удержал перевес и в итоге проиграл партию, а вместе с ней и титул на тай-брейке. На победу в финале турнира в Марселе Стефанос Циципас потратил чуть более двух часов игрового времени.
(1) Стефанос Циципас - Михаил Кукушкин - 7:5, 7:6(5)
Для Стефаноса Циципаса титул в Марселе становится вторым в карьере.
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