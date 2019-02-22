пятница, 22 февраля 2019 г.

Сергей Стаховский уступил Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира в Марселе.

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который в ранге лаки лузера добрался до четвертьфинальной стадии соревнований категории ATP-250 во французском Марселе, завершает борьбу на турнире. В матче 1/4 финала Сергей в двух партиях уступил лидеру посева соревнований греку Стефаносу Циципасу, занимающему на данный момент 12-ю строчку мирового рейтинга. В каждом из сетов Стаховский по разу упустил собственную подачу, но Циципасу этого вполне хватило для комфортной победы, на которую Стефанос потратил 1 час и 10 минут игрового времени.


(1) Стефанос Циципас - (LL)  Сергей Стаховский - 6:4, 6:3

 В полуфинале турнира в Марселе Стефанос Циципас сыграет с победителем матча между Давидом Гоффином и Жилем Симоном.

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о 22:08
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