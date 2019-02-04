Жо-Вильфред Тсонга с волевой победы начинает выступления на турнире в Монпелье.

Французский теннисист Жо-Вильфред Тсонга выходит во второй раунд соревнований в Монпелье, путевку в основную сетку которых он получил благодаря wild card от организаторов. В стартовом поединке Жо-Вильфред, занимающий на данный момент лишь 210-ю строчку мирового рейтинга, добился волевой победы над своим соотечественником Юго Умбером. Тсонга проиграл стартовый сет, а по ходу второй партии ему пришлось отыгрываться со скрытого матч-болла у соперника на собственной подаче. Но Жо-Вильфред справился, отпраздновал победу во втором сете на тай-брейке, а в начале решающего отрезка встречи добился перевеса с геймом на приеме в активе. Это преимущество Тсонга сумел удержать до самого конца матча, который в итоге продолжался почти 2 часа и 25 минут игрового времени.
(WC) Жо-Вильфред Тсонга - (WC) Юго Умбер - 3:6, 7:6(5), 6:4
Во втором раунде соревнований в Монпелье Жо-Вильфред Тсонга сыграет с еще одним соотечественником 4-м номером посева Жилем Симоном.
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