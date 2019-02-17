Леся Цуренко выходит во второй круг соревнований в Дубае.

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на крупнейших соревнованиях в Дубае. В первом раунде турнира Леся на отказе прошла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, занимающую на данный момент 43-ю строчку мирового рейтинга. Путинцева решила прекратить борьбу после того, как проиграла стартовый сет и отпустила Цуренко в отрыв с брейком по ходу второй партии. Теннисистки провели на корте около 1 часа и 5 минут игрового времени.
Леся Цуренко - Юлия Путинцева - 6:3, 2:0, ret
Во втором раунде соревнований в Дубае Леся Цуренко сыграет с победительницей матча между Лин Чжу и Элизе Мертенс.
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