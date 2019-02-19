Леся Цуренко выходит в третий круг соревнований в Дубае, где снова сыграет против Симоны Халеп.

Леся Цуренко - (Q) Линь Чжу - 6:4, 6:7(5), 6:3
При всем уважении к сегодняшней сопернице Леси Цуренко, проблемы по ходу отчетного матча второго круга соревнований в Дубае украинская теннисистка придумала себе исключительно самостоятельно. В середине второй партии, когда Цуренко вела сразу с двумя брейками и имела в активе выигранный стартовый сет, в камбек Линь Чжу не верили, наверное, даже самые преданные поклонники теннисистки из Китая. Но Леся сама подарила оппонентке возможность вернуться в борьбу и, как по мне, очень даже зря затянула вполне проходной матч. Но, давайте вернемся к хронологии.
Началась встреча с того, что украинская теннисистка отличилась на приеме уже в стартовом гейме и спокойно удержала этот перевес до самого конца первой партии. Да, в середине сета была парочка геймов, в которых у принимающей стороны были какие-то шансы. Линь Чжу могла отыграться, Цуренко имела шансы увеличить отрыв, но каждая из теннисисток не воспользовалась брейк-поинтом и в итоге партия завершилась с минимальным перевесом украинской теннисистки.
В дебюте второго сета спортсменки обменялись брейками, но затем Цуренко быстро захватила инициативу, дважды отличилась на приеме и... Вместо того, чтобы уверенно закончить матч в свою пользу Леся сыграла крайне безинициативно, отдала оппонентке нити игры и дважды упустила собственную подачу. Мог вообще и третий подряд брейк от Линь Чжу случиться, но украинская теннисистка спасла гейм с двойного сет-болла у соперницы. Леся дотянула до тай-брейка, но качели на нем выиграла именно китайская теннисистка.
Когда в начале решающего сета Цуренко еще раз упустила собственный гейм, за судьбу украинской теннисистки в этом матче стало тревожно. Но достаточно быстро Леся дважды взяла подачу соперницы и, казалось бы, перехватила инициативу. Тут-то и начались брейковые качели - только украинка пыталась уйти в отрыв, как Линь моментально возвращалась в борьбу. И лишь в тот момент, когда Цуренко получила возможность подавать на матч, украинская теннисистка четко отработала собственный гейм и завершила поединок в свою пользу.
В третьем раунде соревнований в Дубае Леся Цуренко сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая чуть ранее переиграла Эжени Бушар из Канады. Примечательно, что Симона и Леся встречались на прошлой неделе в рамках соревнований в Дохе и тогда уверенную победу одержала именно представительница Румынии.
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