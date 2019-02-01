Петра Квитова без шансов уступила Донне Векич в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге.

(8) Донна Векич - (1) Петра Квитова - 6:4, 6:1
Некоторый игровые и, может даже, мотивационные проблемы Петры Квитовой были заметны еще по ходу ее стартового матча на турнире в Санкт-Петербурге. Тогда чешская теннисистка позволила Виктории Азаренко вернуться в, казалось бы, уже проигранный поединок со счета 2:6, 1:5. Конечно, сама белорусская теннисистка очень неплохо подчистила собственную игру, но и спад в действиях Петры был более чем очевидным. Во втором раунде Квитова сумела вернуть себе уверенность в действиях и даже оформить победу в двух партиях. Сегодня же первая ракетка турнира явно не была похожа на себя саму образца турниров на австралийском континенте.
Петра начала четвертьфинальный матч с проигранного гейма на собственной подаче. Правда, Квитовой удалось моментально вернуться в борьбу и оформить обратный брейк, но завладеть игровым перевесом чешской теннисистке, по сути, так и не удалось. Да, почти весь стартовый сет прошел в относительно равной борьбе, но в концовке прибавить удалось именно Векич. Сначала хорватская теннисистка отличилась на приеме и получила возможность подавать на победу в сете. Квитова почти спаслась и даже добралась до брейк-поинта, но реализовать его у Петры не вышло, так что с боями Донна оформила победу в партии.
Второй сет получился уже совсем смазанным. Да, почти во всех геймах велась напряженная борьба. Да, несмотря на разгромный счет продолжалась партия столько же, сколько и стартовая. Но суть в том, что после выигранного стартового гейма на собственной подаче Квитова проиграла 6 последующих, получив от соперницы скрытую баранку.
Теперь в полуфинале соревнований в Санкт-Петербурге Донна Векич сыграет с победительницей российского дерби между Верой Звонаревой и Дарьей Касаткиной.
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