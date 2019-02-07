Фернандо Вердаско выходит в четвертьфинал соревнований в Софии.

Испанский теннисист Фернандо Вердаско становится участником четвертьфинальной стадии соревнований категории ATP-250 в Софии. В матче второго круга Фернандо, получивший в столице Болгарии 6-й номер посева, в трех сетах переиграл представителя Румынии Мариуша Копила, занимающего 56-ю строчку текущего мирового рейтинга. Вердаско блестяще провел стартовый и решающий отрезки противостояния, в которых он по два раза отличился на приеме и удержал все собственные подачи. А вот во второй партии единственный брейк удался Копилу. На победу в матче Фернандо Вердаско потратил чуть более 1 часа и 45 минут игрового времени.
(6) Фернандо Вердаско - Мариуш Копил - 6:2, 4:6, 6:1
В четвертьфинале соревнований в Софии Фернандо Вердаско сыграет с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.
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