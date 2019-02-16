Стэн Вавринка обыгрывает Кеи Нишикори в полуфинале турнира в Роттердаме.

Стэн Вавринка - (1) Кеи Нишикори - 6:4, 4:6, 6:4
Просто фантастически удалось начать полуфинальный поединок соревнований в Роттердаме против лидера посева Стэну Вавринке. Не успел Кеи Нишикори толком войти в игру, как уже "горел" сразу с двумя брейками - 0:4. Японский теннисист попытался вернуться в борьбу, но сумел отыграть лишь одну упущенную подачу. Ну а Вавринка под занавес стартовой партии оформил ещё один брейк и спокойно взял первый сет.
Полностью развернулся ход поединка в начале второй партии. Теперь уже добиться перевеса сразу с двумя выигранными на приёме геймами удалось самому Нишикори. Вавринка тоже не опустил ракетку и оформил один обратный брейк, но полностью исправить провальное начало сета Стэну не удалось.
И, наконец, лишь в решающей партии обоим теннисистам удалось достаточно уверенно держать собственные подачи. Вавринка вообще не давал сопернику никаких шансов на приёме, а вот Кеи в середине сета пришлось отыгрывать брейк-поинт. В тот момент Нишикори с проблемами на подаче справился, но вот в последний момент японец снова не лучшим образом провел собственный гейм. Матч-боллом на приёме Стэн воспользовался сполна.
Теперь за титул соревнований в Роттердаме Стэн Вавринка поспорит с французом Гаэлем Монфисом, который в своём полуфинальном матче прервал победную серию россиянина Даниила Медведева.
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