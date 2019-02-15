Стэн Вавринка переиграл Дениса Шаповалова в четвертьфинале турнира в Роттердаме.

Стэн Вавринка - (10) Денис Шаповалов - 6:4, 7:6(4)
Швейцарский теннисист примерно до середины второй партии показывал просто удивительную стабильность и эффективность. Вавринка практически идеально отрабатывал в геймах на собственной подаче и периодически цеплялся за прием. Так, уже в начале поединка Шаповалову пришлось спасаться с двойного брейк-поинта, но с этой задачей канадский теннисист справился. А вот когда в концовке партии Стэн заработал ещё один брейковый мяч, Денису отыграться не удалось. Времени на спасение сета у Шаповалова просто не оставалось - сразу после смены сторон швейцарец вышел подавать на партию и успешно справился с задачей.
Дебют второго сета уже вовсе прошёл под диктовку Стэна. Вавринка начал партию с брейка под ноль, а в середине игрового отрезка он вёл уже с двумя брейками. Казалось, довести встречу до победы швейцарцу будет с таким то перевесом - проще-простого. Но Шаповалов сначала один брейк отыграл, а затем ещё и помешал Вавринка подать на матч.
Растеряв весь солидный перевес Вавринка спохватился и даже заработал двойной скрытый матч-болл на приеме, но тай-брейка избежать не удалось. Правда, к счастью поклонников Стэна, на нем швейцарский теннисист довел поединок до итоговой победы.
Теперь за выход в финал соревнований в Роттердаме Стэн Вавринка поспорит с победителем матча между Кеи Нишикори и Мартоном Фучовичем.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий