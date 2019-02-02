Даяна Ястремская пробивается в финал соревнований в Хуахине.

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская выходит в финал соревнований категории WTA International в тайском Хуахине, на которых она получила 8-й номер посева. На стадии 1/2 финала Даяна в двух партиях обыграла представительницу Польши Магду Линетт, занимающую на данный момент 98-ю строчку мирового рейтинга. Стартовый сет встречи Даяна оставила за собой благодаря единственному брейку. В начале второй партии теннисистки обменялись упущенными подачами, но концовку встречи украинская теннисистка провела стабильнее и увереннее соперницы. На победу в матче Даяна Ястремская потратила чуть менее полутора часов игрового времени.
(8) Даяна Ястремская - Магда Линетт - 6:4, 6:3
За титул соревнований в Хуахине Даяна Ястремская поспорит с представительницей Австралии Айлой Томльянович.
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