Даяна Ястремская обыгрывает Гарбинье Мугурусу и выходит в полуфинал турнира в Хуахине.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сумела одолеть экс-первую ракетку мира и победителницу двух Турниров Большого Шлема испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в четвертьфинале соревнований в Хуахине. В стартовой партии Даяна дважды проигрывала с брейком, но каждый раз находила возможность выровнять счет. В концовке этого отрезка матча Ястремская сначала не реализовала двойной сет-поинт на приеме, а потом и потеряла множество возможностей на тай-брейке. В итоге победную точку в партии украинка поставила лишь с 7-го сет-болла. Ну а во втором отрезке матча Даяна уже полностью доминировала на корте и отдала Гарбинье всего 1 гейм за всю партию. На победу в матче Даяна Ястремская потратила чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
(8) Даяна Ястремская - (1) Гарбинье Мугуруса - 7:6(5), 6:1
Теперь за выход в финал соревнований в Хуахине Даяна Ястремская поспорит с польской теннисисткой Магдой Линетте, которая чуть ранее переиграла китаянку Яфань Ван
в своем четвертьфинальном поединке.
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