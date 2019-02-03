Даяна Ястремская в фантастическом финале обыгрывает Айлу Томльянович и берет титул на турнире в Хуахине.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выигрывает турнир категории WTA International в тайском Хуахине. В финале соревнований Даяна на тай-брейке решающего сета дожала представительницу Австралии Айлу Томльянович, которая была посеяна под 6-м номером. После уверенной победы в стартовом сете Ястремская немного поплыла во второй партии и, казалось, уже не могла вернуться в борьбу за трофей. Но при счете 2:5 в решающем сете украинская теннисистка воспользовалась медицинским тайм-аутом, перевела дух и организовала настоящий камбек. В итоге победу в финале Даяна Ястремская оформила на тай-брейке третьей партии, затратив на неё 2 часа и 25 минут игрового времени.
(8) Даяна Ястремская - (6) Айла Томльянович - 6:2, 2:6, 7:6(3)
Для Даяны Ястремской титул в Хуахине становится уже вторым в карьере на уровне WTA. С понедельника украинская теннисистка поднимется на рекордную для себя 34-ю строчку мирового рейтинга.
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