пятница, 1 февраля 2019 г.

Вера Звонарева продлила серию Дарьи Касаткиной из одних поражений и шагнула в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.

Россиянка Вера Звонарева продолжает успешные выступления на соревнованиях категории WTA Premier в Санкт-Петербурге. На стадии 1/4 финала Вера в двух партиях переиграла свою соотечественницу Дарью Касаткину, занимающую на данный момент 12-ю строчку мирового рейтинга. В середине стартового сета теннисистки обменялись брейками, но в конце этого игрового отрезка Звонарева смогла ещё раз отличиться на приёме. По ходу второй партии Вера трижды вырывалась вперёд с брейком и даже дважды выходила подавать на матч, но Касаткина всякий раз отыгрывалась. Правда, на тай-брейке Дарья таки позволила сопернице оформить итоговую победу, на которую Вере Звонаревой понадобилось около 1 часа и 50 минут игрового времени 


(WC) Вера Звонарева - (3) Дарья Касаткина - 6:3, 7:6(3)

 Примечательно, что Дарья Касаткина потерпела уже 5-е поражение подряд. В четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге российская теннисистка пробилась даже не выходя на корт. Стартовый раунд соревнований она пропускала, как 3-й номер посева, а во втором раунде её матч против Марии Шараповой не состоялся из-за травмы плеча у соперницы.

Вера Звонарева за выход в первый с 2011-го года финал турниров WTA поспорит с Донной Векич, которая чуть ранее переиграла прошлогоднюю чемпионку соревнований в Санкт-Петербурге Петру Квитову.

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о 22:43
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