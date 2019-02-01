Вера Звонарева продлила серию Дарьи Касаткиной из одних поражений и шагнула в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.

(WC) Вера Звонарева - (3) Дарья Касаткина - 6:3, 7:6(3)
Примечательно, что Дарья Касаткина потерпела уже 5-е поражение подряд. В четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге российская теннисистка пробилась даже не выходя на корт. Стартовый раунд соревнований она пропускала, как 3-й номер посева, а во втором раунде её матч против Марии Шараповой не состоялся из-за травмы плеча у соперницы.
Вера Звонарева за выход в первый с 2011-го года финал турниров WTA поспорит с Донной Векич, которая чуть ранее переиграла прошлогоднюю чемпионку соревнований в Санкт-Петербурге Петру Квитову.
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