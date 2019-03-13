Гарбинье Мугуруса взяла всего 1 гейм у Бьянки Андрееску в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса попросту провалила четвертьфинальный матч турнира категории WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе. Гарбинье, получившая на соревнованиях 20-й номер посева, сумела выиграть всего 1 гейм у обладательницы wild card представительницы Канады Бьянки Андрееску, занимающей на данный момент 60-ю строчку мирового рейтинга. Мугуруса сумела размочить счет в матче лишь после 9-ти проигранных подряд геймов. На победу в поединке Бьянка Андрееску потратила всего чуть более 50 минут игрового времени.
(WC) Бьянка Андрееску - (20) Гарбинье Мугуруса - 6:0, 6:1
Теперь в полуфинале соревнований в Индиан-Уэллсе Бьянка Андрееску сыграет с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Маркетой Вондроусовой.
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