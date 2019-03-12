Бьянка Андрееску становится первой четвертьфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе.

Канадская спортсменка Бьянка Андрееску, которая попала в основную сетку соревнований категории WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе благодаря wild card от организаторов, выходит в 1/4 финала турнира. На стадии четвертого круга Бьянка в двух партиях переиграла представительницу Китая Цзянь Ван, получившую на турнире 18-й номер посева. Если в стартовой партии Андрееску отпраздновала успех благодаря позднему брейку, то во втором сете перевес представительницы Канады стал ещё более очевидным. На выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Бьянка Андрееску потратила чуть менее полутора часов игрового времени.
(WC) Бьянка Андрееску - (18) Цзянь Ван - 7:5, 6:2
В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Бьянка Андрееску сыграет с победительницей матча между Кики Бертенс и Гарбинье Мугурусой.
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