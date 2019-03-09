суббота, 9 марта 2019 г.

Стефанос Циципас проигрывает на старте Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Греческий теннисист Стефанос Циципас, получивший на соревнованиях категории Мастерс в Индиан-Уэллсе 9-й номер посева, не сумел преодолеть даже стартовый для себя второй круг турнира. В нем Стефанос в двух партиях уступил представителю Канады Феликсу Алиассиму Оге, занимающему на данный момент 58-ю строчку мирового рейтинга. Если Циципас не реализовал ни одного из семи заработанных брейк-поинтов, то Оге на важнейших мячах сыграл со стопроцентным результатом. На сенсационную победу Феликс Алиассим Оге потратил чуть более часа с четвертью игрового времени.


Феликс Алиассим Оге - (9) Стефанос Циципас - 6:4, 6:2

Именно Алиассиму Оге удалось вырваться вперед с брейком фактически в самом начале противостояния. Канадский теннисист не просто отличился на приеме, но и удержал сложнейший гейм на собственной подаче, во время которого ему пришлось отыгрывать сразу 6 брейк-поинтов у соперника. Циципас прилично пожалел о том, что отпустил Оге в том гейме, поскольку до самого конца стартовой партии зацепиться на приеме Стефанос больше не сумел.

Второй сет Феликс снова начал с брейка. Лишь к середине партии 9-й номер посева немного пришел в себя и еще раз навязал сопернику борьбу на приеме. Стефанос вновь упустил свой шанс на отыгрыш, не реализовал брейковый мяч, а спустя несколько минут под ноль проиграл еще одну собственную подачу. После этого Алиассиму Оге оставалось лишь поставить точку в матче, что он успешно и сделал.

В третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе Феликс Алиассим Оге сыграет с победителем матче между Йошихитой Нишиокой и Роберто Баутистой-Агутом. 

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 22:47
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)