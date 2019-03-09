Стефанос Циципас проигрывает на старте Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Феликс Алиассим Оге - (9) Стефанос Циципас - 6:4, 6:2
Именно Алиассиму Оге удалось вырваться вперед с брейком фактически в самом начале противостояния. Канадский теннисист не просто отличился на приеме, но и удержал сложнейший гейм на собственной подаче, во время которого ему пришлось отыгрывать сразу 6 брейк-поинтов у соперника. Циципас прилично пожалел о том, что отпустил Оге в том гейме, поскольку до самого конца стартовой партии зацепиться на приеме Стефанос больше не сумел.
Второй сет Феликс снова начал с брейка. Лишь к середине партии 9-й номер посева немного пришел в себя и еще раз навязал сопернику борьбу на приеме. Стефанос вновь упустил свой шанс на отыгрыш, не реализовал брейковый мяч, а спустя несколько минут под ноль проиграл еще одну собственную подачу. После этого Алиассиму Оге оставалось лишь поставить точку в матче, что он успешно и сделал.
В третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе Феликс Алиассим Оге сыграет с победителем матче между Йошихитой Нишиокой и Роберто Баутистой-Агутом.
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