воскресенье, 10 марта 2019 г.

Кайл Эдмунд разгромил Николаса Харри на пути в третий круг Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Британский теннисист Кайл Эдмунд становится участником стадии третьего круга турнира категории Мастерс в Индиан-Уэллсе. В стартовом для себя матче второго раунда Кайл попросту разгромил чилийца Николаса Харри, занимающего 86-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Эдмунд отдал сопернику всего 2 гейма, а во второй партии и вовсе отвесил Харри полноценную баранку. На победу в матче 22-й номер посева Мастерса в Индиан-Уэллсе потратил всего 52 минуты игрового времени.


(22) Кайл Эдмунд - Николас Харри - 6:2, 6:0

 В третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе Кайл Эдмунд сыграет с победителем мачта между Фабио Фоньини и Раду Алботом.

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о 21:10
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