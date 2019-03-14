Роджер Федерер справился с Кайлом Эдмундом и вышел в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе.

(4) Роджер Федерер - (22) Кайл Эдмунд - 6:1, 6:4
Большую часть отчетного матча казалось, что мы смотрим продолжение швейцарского дерби, в котором Роджер Федерер вполне по делу обыграл Стэна Вавринку, не оставив соотечественнику ровным счетом никаких шансов на успех. Швейцарец был так же хорош на собственной подаче, к тому же Эдмунд оказался не таким стойким, как Стэн и достаточно быстро посыпался.
Все это вылилось в то, что стартовый сет превратился в настоящее избиение Кайла. Нет, после быстрого брейка в исполнении Роджера британец даже попытался вернуться в борьбу, зацепился на приеме и даже заработал 3 брейк-поинта. Но Федерер в ключевые моменты сыграл просто идеально, ликвидировал все эти мячи и тут же оформил второй успех на приеме. Этот брейк уже окончательно остудил пыл Эдмунда и довести партию до победы для швейцарца не составило труда.
Вторую партию уже оба спортсмена начали с череды уверенно выигранных геймов на собственной подаче, но забуксовал первым снова именно Эдмунд. С первого же брейк-поинта Роджер ушел в отрыв и, казалось, теперь швейцарец должен спокойно доводить матч до победы. Но именно в концовке встречи начались проблемы.
Сначала Роджер просто спас свою подачу с брейк-поинта. Неприятно, но не критично. А вот при подаче на победу Федерер подарил сопернику сразу 3 брейковых мяча. Ни одним из них Кайл, правда, не воспользовался. С боями швейцарец защитил собственную подачу и оформил выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
Как итог, стоит признать, что сегодняшний матч Роджера ну никак нельзя назвать идеальным. Той невероятной стабильности в собственных геймах, что в поединке против Вавринки, не было и в помине. Порой Федерер действовал даже, грязновато, что ли. Но при этом для победы над Эдмундом даже такой расслабленности хватило вполне. Что будет дальше? Зависит от того, сможет ли Роджер включать "режим монстра" в тех матчах, в которых это будет действительно необходимо.
Дальше Роджеру Федереру предстоит сыграеть с польским теннисистом Хубертом Гуркачем, который чуть ранее выбил из борьбы канадца Дениса Шаповалова.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий