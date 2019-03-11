Роджер Федерер переиграл Питера Гойовчика на старте Мастерса в Индиан-Уэллсе.

(4) Роджер Федерер - Питер Гойовчик - 6:1, 7:5
Вряд ли можно было ожидать того, что Роджер Федерер столкнется с серьезными трудностями уже на старте первого в сезоне турнира категории Мастерс в Индиан-Уэллсе. При всем уважении к Питеру Гойовчику, его арсенал ну никак не мог позволить ему создать проблемы именитому швейцарцу, разве что сам Роджер подошел бы к матчу в разобранном состоянии. 100-й титул в карьере, добытый Федерером совсем недавно в Дубае, доказал, что швейцарец готов к борьбе за трофеи, так что рассчитывать Гойовчику, по сути, было не на что.
Начало встречи подтвердило все предматчевые прогнозы. Роджер стартовал легко и непринужденно, а вот соперник и толком войти в игру не успел, как уже "горел" сразу с двумя брейками. На собственной подаче Федерер отдал Гойовчику всего парочку розыгрышей за весь сет, а вот на приеме швейцарец цеплялся стабильно. В первом гейме на подаче Питера Роджер не отпустил его с четырех брейк-поинтов, а вот второй брейк дался Федереру куда легче - с первой же попытки. Понятно, что вернуться в борьбу со счета 0:5 у немца не было ровным счетом никаких шансов.
Во второй партии уже и сам Гойовчик заиграл чуть стабильнее, но и Роджер прилично сбавил обороты. Во-первых, стала буксовать подача и даже двойные ошибки стали сыпаться пачками. Во-вторых, Федерер заметно экономил силы. В принципе, мог себе позволить, но Питер попытался воспользоваться этим тренировочным режимом в исполнении соперника и чуть было в этом не преуспел.
Уже в стартовом гейме второго сета Федерер мог уходить в отрыв, но на этот раз Питер таки отыграл 4 брейк-поинта, защитил подачу и даже впервые навязал Роджеру борьбу на его подаче. Федеде с двойным брейк-поинтом справился, но в середине партии Гойовчик таки ошарашил трибуны первым брейком. Интрига закрутилась?
Роджер моментально отставание ликвидировал и даже имел шанс на второй подряд брейк, но упустил еще парочку брейковых мячей. А вот следующая подача Федерера заставила поклонников прилично понервничать. Гейм начался с 0:40, подача сбоила, Гойовчик уже начал расправлять крылья, но... Роджер отыгрался, спустя пару минут таки оформил важнейший брейк и сразу после него успешно подал на матч.
Провал во второй партии, конечно, настораживает, но в целом старт Роджера Федерера в Индиан-Уэллсе вполне можно признавать успешным. В третьем раунде Мастерса швейцарский теннисист теперь сыграет с победителем матча между Мартоном Фучовичем и Стэном Вавринкой.
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