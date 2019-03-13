Роджер Федерер спокойно выиграл швейцарско дерби у Стэна Вавринки в Индиан-Уэллсе.

(4) Роджер Федерер - Стэн Вавринка - 6:3, 6:4
Максимальная концертрация, четкие действия на собственной подаче, очень качественные и своевременные включения в борьбу на приеме. Казалось бы, на словах, секрет уверенной победы Роджера Федерера в швейцарском дерби звучит очень просто. Но попробуй воплотить план в жизнь так, чтобы у соперника не оставалось ровным счетом никаких вариантов на то, чтобы переломить ход поединка. Да, Вавринка сегодня ночью провел свой далеко не лучший поединок. Но даже при этом он оставался грозным оппонентом. Грозным, но не для сегодняшнего Роджера.
По сути, на приеме Федерер сопернику не позволил ровным счетом ничего. Ни одного брейк-поинта за весь матч, всего 10 проигранных розыгрышей в собственных геймах. Вавринка, как ни старался, наладить прием до конца матча так и не сумел. Ну а Роджер по разу в каждом из сетов добивался брейка и уверенно доводил начатое до логичного завершения.
В стартовой партии Федерер попробовал сразу же уйти в отрыв, но Стэн спас подачу с трех брейк-поинтов. Но уже через несколько минут проблемы Вавринки усугубились, он доигрался до счета 0:40 и под ноль упустил собственный гейм. Как я уже говорил, шансов на спасение у Стэна не просматривалось. Во второй партии Роджер таки оформил именно быстрый брейк и до самого конца встречи сконцентрировался на собственных подачах. Ставка сработала и всего за час Федерер оставляет за собой швейцарское дерби.
Теперь за выход в четвертьфинал соревнований в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер поспорит с британским теннисистом Кайлом Эдмундом.
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