Симона Халеп в двух непростых партиях обыграла Катерину Козлову на турнире в Индиан-Уэллсе.

(2) Симона Халеп - (Q) Катерина Козлова - 7:6(3), 7:5
В начале встречи показалось, что Симона Халеп вполне сможет добиться победы, что называется на классе, затратив на нее ровно столько сил, сколько потребуется для комфортного итогового результата. Румынская теннисистка уже после стартового гейма сумела вырваться вперед с брейком, да и собственная подача у Халеп в дебюте встречи работала, как следует. Но Козлова сдаваться на милость явному фавориту не собиралась. Катерина достаточно быстро вернулась в борьбу и оформила обратный брейк.
Симона сразу после упущенной подачи попыталась вернуть себе перевес в счете, но украинская теннисистка выпуталась из сложнейшей ситуации и защитила собственный гейм с трех брейк-поинтов. Халеп четко отработала следующую подачу, выиграв ее под ноль, и снова зацепилась на приеме. На этот раз Катя спастись не смогла и снова отпустила соперницу в отрыв.
2-я ракетка турнира могла ставить точку в стартовой партии и вовсе без нервотрепки, но сначала не воспользовалась сет-поинтом в гейме на приеме, а потом и вовсе провалила подачу на сет. Козлова неожиданно вернулась в битву на партию, дотянула до тай-брейка, но уже на нем разница в классе между теннисистками стала очевидной - Катерина слишком много ошибалась для того, чтобы рассчитывать на успех.
Второй сет начался с откровенных качелей. Дважды Козлова вырывалась вперед с брейком, но не могла защитить уже следующий собственный гейм. Затем инициатива, казалось бы, перешла к Симоне, но и ей не удалось удержать преимущество с геймом на приеме в активе - в середине партии украинская спортменка оформила обратный брейк. Казалось, второго тай-брейка в матче уже просто не избежать. Но в последний момент Козлова дрогнула - подачу на тай Катерина отдала именитой сопернице под ноль, а вместе с ней и весь поединок.
В четвертом раунде соревнований в Индиан-Уэллсе Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Еленой Остапенко и Маркетой Вондроусовой.
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