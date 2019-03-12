Кеи Нишикори не сумел пробиться в четвертый круг Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Японский теннисист Кеи Нишикори зачехлил ракетку уже после третьего раунда соревнований категории Мастерс в Индиан-Уэллсе, на которых он был посеян под 6-м номером. В борьбе за выход в 1/8 финала Кеи в трех партиях уступил поляку Хуберту Гуркачу, занимающему на данный момент 67-ю строчку мирового рейтинга. Нишикори оставил за собой стартовый сет поединка, но позволил сопернику благодаря позднему брейку во второй партии сравнять счет в матче. Решающий сет с брейка начал именно японец, но Гуркач смог ответить на него сразу двумя выигранными на приеме геймами. На выход в четвертый раунд Мастерса в Индиан-Уэллсе Хуберт Гуркач потратил чуть более 2 часов и 5 минут игрового времени.
Хуберт Гуркач - (6) Кеи Нишикори - 4:6, 6:4, 6:3
За выход в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе Хуберт Гуркач поспорит с победителем матча между Денисом Шаповаловым из Канады и хорватским теннисистом Марином Чиличем.
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