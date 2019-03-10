воскресенье, 10 марта 2019 г.

Иво Карлович выиграл хорватское дерби у Борны Чорича во втором раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Иво Карлович выбил 11-ю ракетку Мастерса в Индиан-Уэллсе уже на стадии второго раунда соревнований. Хорватский ветеран в двух партиях сумел переиграть своего соотечественника Борну Чорича и впервые за два года шагнуть в третий раунд турнира категории ATP-1000. Судьбу стартового сета противостояния решил единственный брейк, который Иво оформил под самый занавес этого отрезка поединка. Во втором сете Карлович отпраздновал победу на тай-брейке. На то, чтобы оставить за собой хорватское дерби Иво Карловичу понадобилось чуть более полутора часов игрового времени.


Иво Карлович - (11) Борна Чорич - 6:4, 7:6(2)

В стартовой партии встречи именно Иво все время навязывал сопернику борьбу на приеме. Сам же Карлович действовал на собственных подачах весьма уверенно и к брейк-поинтам Чорича попросту не подпускал. Борна несколько сложных геймов удержал, но в концовке сета 11-й номер посева банально провалил подачу и, отдав ее под ноль, проиграл весь первый отрезок матча.

В дебюте второй партии Чоричу удалось, казалось бы, невозможное. Борна вырвался вперед с брейком, но даже подтвердить его собственной выигранной подачей 11-й номер посева не сумел. После того, как Карлович выровнял счет в партии, события успокоились окончательно и сет докатился до тай-брейка. Его Иво провел на фирменном уровне и отдал Чоричу всего 2 розыгрыша.

В третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе Иво Карлович сыграет с победителем матча между Николозом Басилашвили и Праджнешем Гуннесвараном.

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о 00:42
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