Иво Карлович выиграл хорватское дерби у Борны Чорича во втором раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Иво Карлович - (11) Борна Чорич - 6:4, 7:6(2)
В стартовой партии встречи именно Иво все время навязывал сопернику борьбу на приеме. Сам же Карлович действовал на собственных подачах весьма уверенно и к брейк-поинтам Чорича попросту не подпускал. Борна несколько сложных геймов удержал, но в концовке сета 11-й номер посева банально провалил подачу и, отдав ее под ноль, проиграл весь первый отрезок матча.
В дебюте второй партии Чоричу удалось, казалось бы, невозможное. Борна вырвался вперед с брейком, но даже подтвердить его собственной выигранной подачей 11-й номер посева не сумел. После того, как Карлович выровнял счет в партии, события успокоились окончательно и сет докатился до тай-брейка. Его Иво провел на фирменном уровне и отдал Чоричу всего 2 розыгрыша.
В третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе Иво Карлович сыграет с победителем матча между Николозом Басилашвили и Праджнешем Гуннесвараном.
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