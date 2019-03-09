Анжелик Кербер уничтожила Юлию Путинцеву на старте турнира в Индиан-Уэллсе.

(8) Анжелик Кербер - Юлия Путинцева - 6:0, 6:2
Все опасения по поводу того, что Юлия Путинцева сможет связать игру Анжелик Кербер, втянуть ее в крайне неудобный тягучий теннис, быстро отпали. Немецкая теннисистка просто катком прошлась по представительнице Казахстана, которая и в куда более удачно складывающихся матчах порой излишне психует. Когда же ее игра была разобрана на мелкие кусочки, Путинцева рассыпалась окончательно и вернуться в борьбу уже попросту не смогла.
Как результат - не просто полноценная баранка от Кербер в стартовой партии встречи, а и целых 10 геймов выигранных подряд в начале матча. Ну как, в начале... Когда Анжелик сделала счет - 6:0, 4:0 в свою пользу, это была уже концовка поединка. Путинцева пару геймов престижа взяла, но тут стоит отметить, что сама немецкая теннисистка была не против дать сопернице воможность сохранить лицо. Но при этом ни о каком камбеке в исполнении Юлии речи не могло и быть - Кербер все контролировала.
В третьем раунде соревнований в Индиан-Уэллсе Анжелик Кербер сыграет с Натальей Вихлянцевой, которая так же уверенно разобралась с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро.
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