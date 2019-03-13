среда, 13 марта 2019 г.

Анжелик Кербер одолела Арину Сабаленко на пути в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе. На стадии четвертого круга Анжелик в трех партиях переиграла белорусскую спортсменку Арину Сабаленко, получившую на турнире 9-й номер посева. Кербер учинила сопернице настоящий разгром в стартовом сете и вела с брейком по ходу второй партии, но позволила Сабаленко вернуться в борьбу. Более того, в решающем отрезке матча именно Арина вела сразу с двумя геймами на приеме в активе, но со счета 1:4 Анжелик выиграла 5 геймов подряд и оформила путевку в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе.


(8) Анжелик Кербер - (9) Арина Сабаленко - 6:1, 4:6, 6:4

Теперь в четвертьфинале соревнований в Индиан-Уэллсе Анжелик Кербер сыграет с американской теннисисткой Винус Уильямс.

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о 12:58
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