Анжелик Кербер добилась волевой победы на пути в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

8-я ракетка соревнований категории WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе немецкая теннисистка Анжелик Кербер не без проблем оформила путевку в 1/8 финала турнира. На стадии третьего круга Анжелик добилась волевой победы над россиянкой Натальей Вихлянцевой, занимающей 112-ю строчку мирового рейтинга. Анжелик проиграла квалифайеру стартовый сет противостояния, но пришла в себя и полностью доминировала на корте в двух последующих партиях. На победу в противостоянии Анжелик Кербер потратила чуть менее 1 часа и 55 минут игрового времени.
(8) Анжелик Кербер - (Q) Наталья Вихлянцева - 3:6, 6:1, 6:3
На стадии 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе Анжелик Кербер сыграет с победительницей матча между Ариной Сабаленко и Лесей Цуренко.
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