среда, 13 марта 2019 г.

Новак Джокович уступил Филиппу Кольшрайберу в третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Лидер текущего мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович не сумелп преодолеть уже стадию третьего круга на Мастерсе в Индиан-Уэллсе. В двух партиях Новак уступил представителю Германии Филиппу Кольшрайберу, занимающему на данный момент 39-ю строчку мирового рейтинга. Поединок начался еще в предыдущий игровой день, но был прерван фактически в его дебюте. Сегодня же ночью Кольшрайбер четко выиграл стартовый сет благодаря единственному брейку и повел с двумя выигранными подачами соперника во второй партии. Джокович отставание сократил, но полностью ликвидировать его сербскому теннисисту так и не удалось. На победу над первой ракеткой мира Филипп Кольшрайбер потратил чуть более 1 часа и 35 минут игрового времени.


Филипп Кольшрайбер - (1) Новак Джокович - 6:4, 6:4

Теперь за выход в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе Филипп Кольшрайбер поспорит с французом Гаэлем Монфисом.

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о 12:44
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