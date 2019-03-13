Новак Джокович уступил Филиппу Кольшрайберу в третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Лидер текущего мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович не сумелп преодолеть уже стадию третьего круга на Мастерсе в Индиан-Уэллсе. В двух партиях Новак уступил представителю Германии Филиппу Кольшрайберу, занимающему на данный момент 39-ю строчку мирового рейтинга. Поединок начался еще в предыдущий игровой день, но был прерван фактически в его дебюте. Сегодня же ночью Кольшрайбер четко выиграл стартовый сет благодаря единственному брейку и повел с двумя выигранными подачами соперника во второй партии. Джокович отставание сократил, но полностью ликвидировать его сербскому теннисисту так и не удалось. На победу над первой ракеткой мира Филипп Кольшрайбер потратил чуть более 1 часа и 35 минут игрового времени.
Филипп Кольшрайбер - (1) Новак Джокович - 6:4, 6:4
Теперь за выход в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе Филипп Кольшрайбер поспорит с французом Гаэлем Монфисом.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий