Анастасия Севастова не смогла завершить матч третьего круга против Анетт Контавейт.

Анетт Контавейт становится участницей 1/8 финала соревнований категории WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. На стадии третьего круга Анетт на отказе одолела 11-ю ракетку турнира Анастасию Севастову из Латвии. Контавейт оставила за собой 5 стартовых геймов встречи, после чего Севастова отказалась от продолжения борьбы, сославшись на плохое самочувствие. Теннисистки провели на корте всего чуть более 25 минут игрового времени.
(21) Анетт Контавейт - (11) Анастасия Севастова - 5:0, ret
Теперь за выход в четвертьфинал сореанований в Индиан-Уэллсе Анетт Контавейт поспорит с победительницей матча между Каролиной Плишковой и Исалин Бонавентюр.
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