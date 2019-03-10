Давид Гоффин потерпел поражение на старте Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Бельгийский теннисист Давид Гоффин, который на первом Мастерсе в сезоне получил 20-й номер посева, не сумел преодолеть уже стартовый раунд соревнований в Индиан-Уэллсе. На стадии второго круга, с которого и начинают выступления сеянные теннисисты, Давид в двух партиях уступил квалифайеру Филиппу Крайиновичу из Сербии, занимающему лишь 113-ю строчку мирового рейтинга. На довольно неожиданную победу Филиппу понадобилось около 1 часа и 25 минут игрового времени.
(Q) Филипп Крайинович - (20) Давид Гоффин - 6:3, 6:3
Теперь на стадии третьего круга Мастерса в Индиан-Уэллсе Филипп Крайинович сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым и Маккензи Макдональдом.
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