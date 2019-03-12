Филипп Крайинович ждёт Рафаэля Надаля в четвёртом раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Квалифайер Филипп Крайинович пробивается вот уже в 1/8 финала турнира категории Мастерс в американском Индиан-Уэллсе. На стадии третьего круга Филипп в двух партиях переиграл россиянина Даниила Медведева, получившего 14-й номер посева. Крайинович трижды за матч отличился на приеме и сумел удержать все собственные подачи. На сенсационную победу Филипп Крайинович потратил чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
(Q) Филипп Крайинович - (14) Даниил Медведев - 6:3, 6:2
Теперь за выход в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе Филипп Крайинович поспорит с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Диего Шварцманом.
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