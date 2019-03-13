Гарбинье Мугуруса справилась с Кики Бертенс и пробилась в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

(20) Гарбинье Мугуруса - (7) Кики Бертенс - 5:7, 6:1, 6:4
А ведь и стартовый сет отчетной встречи Гарбинье Мугуруса вполне могла оставить за собой. На быстрый брейк в исполнении испанской теннисистки Бертенс почти моментально ответила выигранным на приеме геймом. Но в тот момент, когда Гарбинье второй раз повела с выигранной подачей соперницы в активе, Кики долгое время не могла найти достойного ответа. Лишь в тот момент, когда Мугуруса вышла подавать на стартовый сет, представительница Нидерландов оформила обратный брейк. Фактически чудом Бертенс в следующем гейме спаслась с двух скрытых сет-боллов, а затем и сама отлично провела гейм на приеме и не дала Гарбинье перевести партию на тай-брейк.
Спад в концовке стартовой партии подхлестнул Мугурусу, которая во втором сете просто уничтожила соперницу. Кики защитила стартовый гейм на собственной подаче и даже немного пободалась на приеме, добравшись до двух брейк-поинтов. Но в итоге во втором сете все закончилось скрытой баранкой от Гарбинье. Со счета 0:1 испанская теннисистка трижды отличилась на приеме, выиграла 6 геймов подряд и перевела матч в решающий отрезок.
Его с брейка начала ожившая, казалось бы, Бертенс. Но Гарбинье упускать своего уже не собиралась. Тут же представительница Испании оформила обратный брейк, причем подачу соперницы Мугуруса выиграла под ноль. Ну а под самый занавес партии Гарбинье еще раз огорчила Бертенс на приеме и оформила выход в четвертьфинал турнира в Индиан- Уэллсе.
Теперь на стадии 1/4 финала соревнований Гарбинье Мугуруса сыграет с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску, которая уверенно переиграла представительницу Китая Цзянь Ван.
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