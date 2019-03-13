среда, 13 марта 2019 г.

Гарбинье Мугуруса справилась с Кики Бертенс и пробилась в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса становится участницей четвертьфинальной стадии соревнований категории WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертого круга Гарбинье добилась волевой победы над представительницей Нидерландов Кики Бертенс, получившей на турнире 7-й номер посева. Мугуруса в напряженной борьбе упустила стартовый сет, но сумела разгромить соперницу во второй партии и, таким образом, сравнять счет в матче. В дебюте решающего отрезка встречи Гарбинье позволила Бертенс вырваться вперед с брейком, но затем испанская спортсменка дважды отличилась на приеме и почти за 2 с половиной часа игрового времени оформила выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.


(20) Гарбинье Мугуруса - (7) Кики Бертенс - 5:7, 6:1, 6:4

А ведь и стартовый сет отчетной встречи Гарбинье Мугуруса вполне могла оставить за собой. На быстрый брейк в исполнении испанской теннисистки Бертенс почти моментально ответила выигранным на приеме геймом. Но в тот момент, когда Гарбинье второй раз повела с выигранной подачей соперницы в активе, Кики долгое время не могла найти достойного ответа. Лишь в тот момент, когда Мугуруса вышла подавать на стартовый сет, представительница Нидерландов оформила обратный брейк. Фактически чудом Бертенс в следующем гейме спаслась с двух скрытых сет-боллов, а затем и сама отлично провела гейм на приеме и не дала Гарбинье перевести партию на тай-брейк.

Спад в концовке стартовой партии подхлестнул Мугурусу, которая во втором сете просто уничтожила соперницу.  Кики защитила стартовый гейм на собственной подаче и даже немного пободалась на приеме, добравшись до двух брейк-поинтов. Но в итоге во втором сете все закончилось скрытой баранкой от Гарбинье. Со счета 0:1 испанская теннисистка трижды отличилась на приеме, выиграла 6 геймов подряд и перевела матч в решающий отрезок.

Его с брейка начала ожившая, казалось бы, Бертенс. Но Гарбинье упускать своего уже не собиралась. Тут же представительница Испании оформила обратный брейк, причем подачу соперницы Мугуруса выиграла под ноль. Ну а под самый занавес партии Гарбинье еще раз огорчила Бертенс на приеме и оформила выход в четвертьфинал турнира в Индиан- Уэллсе.

Теперь на стадии 1/4 финала соревнований Гарбинье Мугуруса сыграет с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску, которая уверенно переиграла представительницу Китая Цзянь Ван.

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о 00:10
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