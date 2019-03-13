Рафаэль Надаль становится четвертьфиналистом Мастерса в Индиан-Уэллсе.

(2) Рафаэль Надаль - (Q) Филипп Крайинович - 6:3, 6:4
Конечно, как для стадии четвертого круга турнира категории Мастерс Филипп Крайинович - соперник крайне неожиданный и, наверное, лакомый. Вроде бы, играть с ним немного приятнее, нежели с Давидом Гоффином или Даниилом Медведевым. Но с другой, ведь именно Филипп собственноручно выбил из борьбы и бельгийца, и россиянина, доказав непосредственно на корте, что он на данный момент больше заслуживает прохода в следующий раунд. Так что, расслабленности Рафа, в виду того, что соперник даже в сотню мирового рнйтинга не входит, позволять себе просто не мог.
Но класс Надаля несоизмеримо выше уровня игры Крайиновича. Одно дело обыгрывать находящегося в глубокой функциональной яме Гоффина, или нестабильного Медведева. Другое - когда по ту сторону сетки оказывается настоящий топ. И вот пока Филипп сживался с мыслью о статусе соперника, Рафа повел в матче с брейком - его испанский теннисист оформил уже в стартовом гейме на приёме.
Микро-спада Рафаэль таки не избежал и в середине первой партии позволил Крайиновичу отыграть упущенную подачу. Но равновесие в счёте продержалось буквально несколько минут. Уже в следующем гейме Надаль снова оформил брейк и этот перевес Рафа удержал уже до самого победного завершения стартовой партии.
Довольно быстро повести в счете Надалю удалось и в дебюте второго сета. На этот раз шансов на спасение сербу Рафа уже не предоставлял. Более того, испанец вполне мог упрочить свое лидерство в счёте, но не воспользовался ещё одним брейк-поинтом в середине сета.
Теперь в четвертьфинале Мастерса в Индиан-Уэллсе Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча между Джоном Изнером и Кареном Хачановым.
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