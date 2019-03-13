Рафаэль Надаль без труда шагнул в четвертый раунд Мастерса в Индиан-Уэллсе.

(2) Рафаэль Надаль - (25) Диего Шварцман - 6:3, 6:1
Отдать всего 10 розыгрышей на собственной подаче за весь матч, пусть и не самый продолжительный, достижение, которое скорее могло бы покориться Иво Карловичу или еще кому-то из подаванов, но уж никак не Рафаэлю Надалю. Тем более, когда речь идет о противостоянии с достаточно цепким и тягучим Диего Шварцманом. Но реальность такова, что аргентинский теннисист действительно так и не смог наладить прием, подобрать ключи к подаче Рафаэля и, как следствие, ни разу не напряг Надаля в его геймах.
Если в стартовой партии Рафу еще немного стопорил тот факт, что соперник из числа сеянных и от него можно ожидать чего угодно, то во втором сете никаких церемоний уже не было. Надаль просто собирал гейм за геймом и уверенно держал игру в собственных руках. Судьбу стартового сета решил единственный брейк в исполнении Надаля, а вот во второй партии он уже трижды сумел отличиться на приеме.
Теперь за выход в четвертьфинал соревнований в Индиан-Уэллсе Рафаэль Надаль поспорит с сербским теннисистом Филиппом Крайиновичем, который чуть ранее сотворил еще одну сенсацию, на этот раз обыграв Даниила Медведева.
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