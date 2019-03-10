воскресенье, 10 марта 2019 г.

Кеи Нишикори на тай-брейке решающего сета вырывает победу у Адриана Маннарино в Индиан-Уэллсе.

Японский теннисист Кеи Нишикори, получивший на первом в сезоне турнире категории Мастерс 6-й номер посева, со сложнейшей победы начал выступления на соревнованиях в Индиан-Уэллсе. На стадии второго круга Кеи лишь на тай-брейке решающего сета сломил сопротивление француза Адриана Маннарино, занимающего на данный момент 52-ю строчку мирового рейтинга. Примечательно, что именно Маннарино по ходу третьей партии дважды вел с брейком и даже выходил подавать на победу, но в итоге Адриан упустил тай-брейк. На стартовую победу в Индиан-Уэллсе Кеи Нишикори потратил даже более двух с половиной часов игрового времени.


(6) Кеи Нишикори - Адриан Маннарино - 6:4, 4:6, 7:6(4)

В третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе Кеи Нишикори сыграет с победителем матча между Хубертом Гуркачем и Люкой Пуйе.

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о 22:54
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