Каролина Плишкова не испытала проблем в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова успешно преодолела стадию третьего круга соревнований категории WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, на которых она получила 5-й номер посева. В борьбе за выход в 1/8 финала Каролина спокойно переиграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр, занимающую на данный момент 144-ю строчку мирового рейтинга. Если в начале встречи и сама Плишкова немного буксовала на собственной подаче, что и позволяло Бонавентюр некоторое время держаться на плаву, то с концовки стартовой партии игровой перевес чешской теннисистки стал более чем очевидным. На победу в матче Каролина Плишкова потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(5) Каролина Плишкова - (Q) Исалин Бонавентюр - 6:3, 6:2
Теперь за выход в четвертьфинал соревнований в Индиан-Уэллсе Каролина Плишкова поспорит с представительницей Эстонии Анетт Контавейт, которая на отказе прошла латвийскую спортсменку Анастасию Севастову.
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