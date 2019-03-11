Милош Раонич с трудом переиграл представителя третьей сотни рейтинга в Индиан-Уэллсе.

Канадский теннисист Милош Раонич столкнулся с непредвиденными трудностями в матче третьего круга турнира категории Мастерс в Индиан-Уэллсе. Милош, получивший на турнире 11-й номер посева, лишь в трех партиях сумел переиграть американца Маркоса Хирона, занимающего довольно скромную 217-ю строчку мирового рейтинга. Раонич проиграл квалифайеру стартовый сет противостояния, выровнял ситуацию в счете благодаря единственному брейку во втором сете, но уступал в счете с упущенной подачей в решающем отрезке матча. Лишь в концовке поединка Милош сумел захватить инициативу, выиграть со счета 1:4 сразу 5 геймов подряд и почти за 2 часа игрового времени оформить итоговую победу.
(11) Милош Раонич - (Q) Маркос Хирон - 4:6, 6:4, 6:4
В четвертом раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе Милош Раонич сыграет с победителем матча между Александром Зверевым и Яном-Леннаром Штруффом.
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