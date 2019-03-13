Милош Раонич спокойно вышел в четветьфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Канадский теннисист Милош Раонич, который на соревнованиях категории Мастерс в Индиан-Уэлле получил 13-й номер посева, уверенно выходит в четвертьфинал турнира. На стадии четветого круга Милош в двух партиях переиграл немца Яна-Леннара Штруффа, занимающего на данный момент 55-ю строчку мирового рейтинга. Для победы Раоничу оказалось достаточно по разу отличиться на приеме в каждом из сетов поединка. На выход в четвертьфинал первого Мастерса в сеоне Милош Раонич потратил час с четвертью игрового времени.
(13) Милош Раонич - Ян-Леннар Штруфф - 6:4, 6:3
В четвертьфинале Мастерса в Индиан-Уэллсе Милош Раонич сыгает с одной из главных сенсаций турнира лаки-лузером Миомиром Кецмановичем.
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