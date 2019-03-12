Арина Сабаленко переиграла Лесю Цуренко на пути в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

(9) Арина Сабаленко - (24) Леся Цуренко - 6:2, 7:5
Арина крайне мощно и, что самое важное, эффективно начала отчетное противостояние. Не успели зрители толком занять свои места, как Сабаленко, фактически, решила судьбу стартовой партии. Белорусская теннисистка сумела оформить сразу 2 брейка подряд и повести с счетом 4:0.
К чести Леси стоит отметить, что даже при таких цифрах на табло она попыталась наладить игру и вернуться в борьбу еще в стартовой партии. Сначала Цуренко оформила первый обратный брейк, а потом и имела неплохую возможность полностью выровнять ситуацию в счете. Своим брейк-поинтом украинская теннисистка не воспользовалась, а через минуту Арина уже поставила точку в первой партии еще одним удачным геймом на приеме.
Второй сет начался с обмена брейками, победительницей из которого вышла как раз Сабаленко. С минимальным перевесом в счете Арина лидировала всю вторую партию и даже выходила подавать на победу в матче. Но Цуренко и тут собрала волю в кулак и смогла отыграться. Правда, в самой концовке сета Леся снова упустила собственную подачу, а вместе с ней и весь поединок.
В четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе Арина Сабаленко сыграет с немецкой теннисисткой Анжелик Кербер, которая чуть ранее в трех сетах переиграла россиянку Наталью Вихлянцеву.
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