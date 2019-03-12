вторник, 12 марта 2019 г.

Арина Сабаленко переиграла Лесю Цуренко на пути в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Белорусская теннисистка Арина Сабаленко становится участницей 1/8 финала соревнований категории WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе. На стадии третьего круга Арина в двух партиях обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко, получившую на турнире 24-й номер посева. Сабаленко вполне могла заканчивать матч немного раньше, но не подала на победу с первой попытки. Всего же теннисистки провели на корте чуть менее 1 часа и 25 минут игрового времени.


(9) Арина Сабаленко - (24) Леся Цуренко - 6:2, 7:5

Арина крайне мощно и, что самое важное, эффективно начала отчетное противостояние. Не успели зрители толком занять свои места, как Сабаленко, фактически, решила судьбу стартовой партии. Белорусская теннисистка сумела оформить сразу 2 брейка подряд и повести с счетом 4:0.

К чести Леси стоит отметить, что даже при таких цифрах на табло она попыталась наладить игру и вернуться в борьбу еще в стартовой партии. Сначала Цуренко оформила первый обратный брейк, а потом и имела неплохую возможность полностью выровнять ситуацию в счете. Своим брейк-поинтом украинская теннисистка не воспользовалась, а через минуту Арина уже поставила точку в первой партии еще одним удачным геймом на приеме.

Второй сет начался с обмена брейками, победительницей из которого вышла как раз Сабаленко. С минимальным перевесом в счете Арина лидировала всю вторую партию и даже выходила подавать на победу в матче. Но Цуренко и тут собрала волю в кулак и смогла отыграться. Правда, в самой концовке сета Леся снова упустила собственную подачу, а вместе с ней и весь поединок.

В четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе Арина Сабаленко сыграет с немецкой теннисисткой Анжелик Кербер, которая чуть ранее в трех сетах переиграла россиянку Наталью Вихлянцеву.

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о 00:13
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