Арина Сабаленко не без труда справилась с Айлой Томльянович на старте турнира в Индиан-Уэллсе.

(9) Арина Сабаленко - Айла Томльянович - 6:3, 4:6, 6:0
Начало отчетного поединка не предвещало для Сабаленко ровным счетом никаких трудностей. Белорусская теннисистка не просто быстро повела с брейком, но и закрепила успех еще одним выигранным на приеме геймом. С комфортным перевесом Арина вышла подавать на победу в стартовой партии, но упустила первую возможность поставить точку в сете. Правда, Томльянович смогла лишь сократить отставание, а не ликвидировать его. Через несколько минут Арина оставила партию за собой.
Второй сет уже начался с брейка в исполнении Айлы, которая удерживала перевес вплоть до самой развязки. А она получилась весьма любопытной. Сначала Сабаленко чуть ли не в последний момент оформила обратный брейк, но уже через несколько минут у белорусской спортсменки вновь подвисла подача, что и позволило Томльянович отпраздновать успех во всей партии.
Но вот на решающий отрезок матча и сама Сабаленко настроилась нужным образом, и Томльянович не сумела мобилизовать на него все силы. В итоге Арина всего чуть более чем за 20 минут игрового времени оформила победу в третьей партии, отвесив сопернице полноценную баранку.
В третьем круге соревнований в Индиан-Уэллсе Арина Сабаленко сыграет с победительницей матча между Лесей Цуренко и Джессикой Пегулой.
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