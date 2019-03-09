суббота, 9 марта 2019 г.

Арина Сабаленко не без труда справилась с Айлой Томльянович на старте турнира в Индиан-Уэллсе.

Белорусская теннисистка Арина Сабаленко, которая на турнире в Индиан-Уэллсе получила 9-й номер посева, начала выступления на соревнованиях с непростой победы. В матче стартового для себя второго круга Арина в трех партиях переиграла представительницу Австралии Айлу Томльянович, занимающую на данный момент 44-ю строчку мирового рейтинга. Сабаленко сумела закончить поединок чуть более чем за 1 час и 40 минут игрового времени, отвесив сопернице баранку в решающей партии.


(9) Арина Сабаленко - Айла Томльянович - 6:3, 4:6, 6:0

Начало отчетного поединка не предвещало для Сабаленко ровным счетом никаких трудностей. Белорусская теннисистка не просто быстро повела с брейком, но и закрепила успех еще одним выигранным на приеме геймом. С комфортным перевесом Арина вышла подавать на победу в стартовой партии, но упустила первую возможность поставить точку в сете. Правда, Томльянович смогла лишь сократить отставание, а не ликвидировать его. Через несколько минут Арина оставила партию за собой.

Второй сет уже начался с брейка в исполнении Айлы, которая удерживала перевес вплоть до самой развязки. А она получилась весьма любопытной. Сначала Сабаленко чуть ли не в последний момент оформила обратный брейк, но уже через несколько минут у белорусской спортсменки вновь подвисла подача, что и позволило Томльянович отпраздновать успех во всей партии.

Но вот на решающий отрезок матча и сама Сабаленко настроилась нужным образом, и Томльянович не сумела мобилизовать на него все силы. В итоге Арина всего чуть более чем за 20 минут игрового времени оформила победу в третьей партии, отвесив сопернице полноценную баранку.

В третьем круге соревнований в Индиан-Уэллсе Арина Сабаленко сыграет с победительницей матча между Лесей Цуренко и Джессикой Пегулой. 

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о 23:01
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