Александр Зверев разгромно проигрывает уже в третьем круге Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Настоящая сенсация грянула на кортах Мастерса в Индиан-Уэллсе. Уже после стадии третьго круга зачехлил ракетку на турнире 3-й номер посева соревнований немецкий теннисист Александр Зверев. В борьбе за выход в 1/8 финала Александр в двух партиях уступил своему соотечественнику Яну-Леннару Штруффу, занимающему на данный момент 55-ю строчку мирового рейтинга. Если в стартовой партии все решил единственный брейк в исполнении Штруффа, то во втором сете Ян-Леннар учинил настоящий разгром фаворита и трижды отличился на приеме. На победу в матче Штруфф потратил чуть менее часа с четвертью игрового времени.
Ян-Леннар Штруфф - (3) Александр Зверев - 6:3, 6:1
В борьбе за выход в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе Ян-Леннар Штруфф сойдется с канадским тенисистом Милошем Раоничем, который третий раунд турнира преодолел, мягко скажем, не без проблем
.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий