Элина Свитолина за 3 с четвертью часа одолела Эшли Барти в Индиан-Уэллсе.

(6) Элина Свитолина - (12) Эшли Барти - 7:6(8), 5:7, 6:4
Это был уже даже не просто матч-марафон. Скорее противостояние Элины Свитолиной и Эшли Барти можно назвать настоящей битвой на выживание. В этой встрече было все - и лихо закрученная интрига, и феноменальные отыгрыши, и напряжение, которое витало над кортом практически все 3 с четвертью часа, на которые растянулся матч.
В начале поединка обе теннисистки достаточно уверенно держали собственные подачи. Разве что в первом своем гейме Свитолина доигралась до брейк-поинта, но ликвидировала его и защитила подачу. В дальнейшем даже счет "ровно" не фиксировался, так что у принимающей стороны шансов на успех попросту не было. И вот, в самой концовке стартового отрезка встречи, Свитолина впервые в матче зацепилась за подачу соперницы и оформила первый брейк. Оставалось лишь подать на победу в партии, но...
Элина попросту провалила тот важнейший гейм, отдав его Барти под ноль. Эшли на кураже чуть было второй брейк подряд не оформила, но Элина с сет-болла у соперницы подачу защитила. Но вот тай-брейк складывался для украинской теннисистки далеко не лучшим образом. Свитолина отпустила Барти в отрыв и представительница Австралии просто обязана была оставлять за собой весь сет. Но, ведя в счете 6:3 Барти упустила тройной сет-болл, ну а затем Элина в напряженнейшей борьбе выцарапала победу на тай-брейке.
Проблемы с подачей у украинской теннисистки продолжились и в дебюте второй партии. Стартовый гейм Свитолина защитила с брейк-поинта, а через несколько минут ей пришлось спасаться уже с тройного брейкового мяча. Тем удивительнее было то, что именно Элина сумела первой повести в счете с геймом на приеме в активе - Барти тоже спаслась со счета 0:40, но с четвертого брейк-поинта украинская теннисистка таки взяла подачу соперницы.
Но даже защитить успех собственной подачей Свитолина не сумела. Эшли моментально восстановила равновесие в счете обратным брейком, но основных проблем Барти так и не решила. Спустя несколько минут австралийская теннисистка снова оказалась в роли догоняющей, причем Элина получила возможность подавать на победу в матче. Как и в стартовой партии этот важнейший гейм сложился для Свитолиной далеко не лучшим образом и Барти снова спаслась.
Украинская теннисиска могла ставить точку в противостоянии на приеме - у Барти снова подвисла подача, но Эшли удалось выцарапать победу в гейме с двух матч-боллов у соперницы. А в следующем гейме успех на приеме праздновала уже сама австралийская теннисистка, которая сразу после брейка получила возможность подавать на партию. Свитолина отыграла 4 сет-болла у Барти, добралась до брейк-поинта, но в итоге таки позволила Эшли перевести матч в решающий сет. К этому моменту теннисистки провели на корте уже больше двух с четвертью часов игрового времени.
Решающий отрезок встречи Свитолина начала с упущенной подачи. До середины третьей партии как сама Элина могла ликвидировать отставание в счете, так и Барти было по силам уйти в еще больший отрыв, но ни одна из теннисисток брейк-поинтами воспользоваться не сумела. А затем, казалось бы, украинская спортсменка смогла организовать настоящий перелом в матче. Элина оформила сразу 2 брейка подряд и вышла подавать на победу в матче, но...
Уже традиционно поставить точку в сете и всем матче Свитолиной не удалось. Правда, сама Барти тоже оказалась уже прилично вымотанной затяжной борьбой. Австралийская теннисистка снова не лучшим образом провела собственную подачу, доигралась до счета 15:40, то есть до двойного матч-болла для Элины. Эту возможность оформить победу в матче Свитолина также упустила, но с третьего матч-поинта в этом гейме, и с пятого во всем противостоянии в целом, украинская теннисистка таки поставила точку в невероятном противостоянии.
В четвертьфинале соревнований в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина теперь сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроусовой, которая достаточно неожиданно выбила из борьбы румынку Симону Халеп.
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