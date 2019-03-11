Элина Свитолина вышла в 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе.

Элина Свитолина, получившая на соревнованиях категории WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе 6-й номер посева, продолжает успешные выступления на турнире. На стадии третьего круга украинская теннисистка переиграла Дарью Гаврилову, представляющую ныне Австралию и занимающую 53-ю строчку мирового рейтинга. На победу в матче Свитолиной понадобилось два сложных сета и чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
(6) Элина Свитолина - Дарья Гаврилова - 7:5, 6:4
В 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина сыграет против ещё одной австралийской теннисистки Эшли Барти.
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